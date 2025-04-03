لبنان: جريحان في عدوان للاحتلال استهدف سيارة في بنت جبيل

وطن: أفادت مصادر لبنانية في جنوب لبنان بأن الاحتلال استهدف، صباح اليوم، سيارة في مدينة بنت جبيل، ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين.

في سياق متصل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على السيارة أدت إلى إصابة المواطنين، مشدداً على استنكار الوزارة المتواصل لاستهداف القطاع الصحي.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها أن العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف فجر اليوم سيارتي إسعاف وسيارة إطفاء إلى جانب مركز صحي مؤقت للهيئة الصحية في الناقورة، يأتي في إطار مسلسل الاعتداءات على المرافق الصحية غير العسكرية في لبنان.

وقالت الوزارة إن هذا الاعتداء يشكل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية، محذرة من خطورة استمرار هذه الهجمات، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل عاجل لإيقافها.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية قد أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي شن فجر اليوم ثلاث غارات على مركز صحي مستحدث في بلدة الناقورة.

وأضافت الهيئة أن الغارات أدت إلى تدمير المركز بشكل كامل وتضرر سيارتي إسعاف وإطفاء، دون أن تُسجل إصابات بين المسعفين.

هذا العدوان يأتي في إطار الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال على الأراضي اللبنانية، ما يعد خرقاً للقرار 1701 وانتهاكاً لسيادة لبنان، فضلاً عن تعرض المواطنين الآمنين في مدنهم وقراهم للخطر المستمر.