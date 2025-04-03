حنان.. من طفلة لم تُنهِ دراستها إلى قيادية ملهمة في مجتمعها البدوي

وطن: "الظروف قد تعيقك، لكنها لا تقتل حلمك." هكذا تؤمن حنان عراعرة، الشابة من تجمع عرب الجهالين شمال شرق القدس، التي لم تكمل تعليمها المدرسي بسبب بُعد المدرسة وغياب وسائل النقل في منطقتها. ولكن هذا لم يمنعها من متابعة حلمها في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعها المحلي.

حنان حصلت على دورة في تربية الطفل وبدأت بتوجيه اهتمامها نحو الأطفال في التجمع البدوي. أنشأت روضة صغيرة في منطقتها رغم افتقارها للإمكانيات، وكانت تسعى لتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال بعيدًا عن الوقت الضائع في اللعب في التراب. ورغم أن الروضة كانت بسيطة في البداية، فإن رغبتها في تقديم الإفادة لأطفال التجمع جعلها تستمر في العمل على تحسينها، حتى أصبحت نقطة جذب لأكثر من 30 طفلًا.

تقول حنان إن هذه الخطوة حفّزتها على التوسع في العمل التطوعي في منطقتها، ليس فقط مع الأطفال، بل مع نساء التجمع أيضًا، خصوصًا في مجال التوعية بالصحة النفسية.

ذات يوم، وأثناء تصفح هاتفها، صادفت حنان إعلانًا عن تدريب في التوعية بالصحة النفسية، تقدمه جمعية الشابات المسيحية من خلال مشروع "سند"، بالشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية. رغم التحديات، وأبرزها انعدام وسائل النقل، قررت اغتنام الفرصة والتحقت بالدورة.

بفضل المهارات التي اكتسبتها، نظّمت حنان جلسات توعوية للصحة النفسية في تجمعها البدوي والتجمعات المجاورة، واستطاعت الوصول إلى أكثر من 250 سيدة. ورغم الصعوبة الأولية في دفع النساء للحديث عن مشاكلهن النفسية، نجحت مع الوقت في بناء الثقة، مما ساعد المشاركات على التعبير عن مشاكلهن بحرية، إلى جانب توجيههن نحو جهات تقدم الدعم النفسي المتخصص.

سعت حنان إلى توسيع أثر مبادرتها، فنسّقت مع الإغاثة الطبية الفلسطينية التي تعمل في تجمع الكسارات لتقديم الدعم الصحي. وبفضل جهودها، تم الاتفاق على إدراج جلسات توعوية بالصحة النفسية ضمن المعاينات الطبية، بحيث تقدم مرشدة صحية جلسات تثقيفية للنساء أثناء الزيارات الطبية. هذا التعاون يُعدّ خطوة مهمة نحو دمج الدعم النفسي مع الرعاية الصحية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في التجمعات البدوية.

تواجه التجمعات البدوية التي تعمل بها حنان تحديات كبيرة، وابرزها الاعتداءات المستمرة من المستوطنين والصعوبات الاقتصادية. لكن حنان استطاعت من خلال الجلسات أن تقدم مساحة للتنفيس وتقديم الدعم النفسي للمشاركات، وهو ما أحدث فرقًا ملموسًا في حياتهن.





إصرارها على التغيير لم يتوقف هنا، فهي تطمح إلى تأسيس جمعية "جذور البادية المقدسية لتمكين المرأة البدوية"، والتي ستُعنى بقضايا واحتياجات النساء في التجمعات البدوية. بدأت بالفعل إجراءات ترخيص الجمعية، على أمل أن تُحدث تغييرًا مستدامًا في حياة العديد من النساء.

في ختام حديثها، توجهت حنان بالشكر إلى جمعية الشابات المسيحية على دعمها المتواصل، والذي كان له دور كبير في تمكينها من تحقيق هذه الإنجازات.

تأتي هذه القصة ضمن مشروع "سند" للتوعية المجتمعية بالصحة النفسية، الذي تنفذه جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، بالتعاون مع وكالة التنمية البلجيكية Enabel وبتمويل من الحكومة البلجيكية.