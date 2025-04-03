القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف حاملة طائرات أميركية

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها حاملة الطائرات "ترومان" باستخدام "صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة"، مشيرة إلى أن "عملية الاشتباك استمرت لساعات طويلة، ونجحت في إفشال جزء من الهجوم الأميركي على اليمن".

وأشارت في بيان صحفي إلى أن الطائرات الأميركية شنّت خلال الساعات الماضية أكثر من 36 غارة على محافظات مختلفة في البلاد، بينها صنعاء وصعدة، ما أسفر عن "وقوع عدد من الشهداء والجرحى"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وأكدت الجماعة في بيانها الثاني استمرارها في "استهداف القطع الحربية الأميركية وكل مصادر التهديد في منطقة العمليات المعلنة"، مضيفة أن "العمليات العسكرية باتجاه عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".