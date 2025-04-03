يزيد: "أن تضيء شمعة خيرٌ بألف مرة من أن تلعن الظلام"

وطن: "أن تضيء شمعة خيرٌ بألف مرة من أن تلعن الظلام"، بهذه الكلمات استهل الأخصائي الاجتماعي يزيد درابيع من بلدة دورا جنوب الخليل حديثه عن رحلته مع جمعية الشابات المسيحية. يقول: قصتي بدأت من حلم صغير، بأن أكون جزءًا من تغيير إيجابي في مجتمعي. كنت شابًا يبحث عن فرصة لإثبات ذاته، ولم أكن أعرف أن هذه الفرصة ستأتي من خلال مشروع "التوعية المجتمعية بالصحة النفسية/ سند"، الذي أطلقته جمعية الشابات المسيحية بالشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية.

يستذكر يزيد بداية رحلته قائلاً: "كانت البداية غير متوقعة، وكأنها صدفة جميلة. كان يومًا غير عادي في جمعية الشابات المسيحية، حيث حضرت أول تدريب في التوعية بالصحة النفسية. مع مرور الوقت، بدأ الحلم يتحقق، وأصبحتُ جزءًا من شيء أكبر، حيث تبادلنا المعرفة والخبرات مع المشاركين في التدريب نفسه."

في البداية، لم يكن الأمر سهلاً. يقول يزيد: "كانت التحديات كبيرة، وراودني الشك حول قدرتي على مواجهة الصعوبات. لكن مع التدريب المكثف، بدأت أكتسب الثقة بنفسي، وأدركت أنني قادر على إحداث تغيير. نظّمت أولى الجلسات التوعوية، وبدأت تتكشف لدي مهارات القيادة والتواصل، ولاحظتُ تأثيري على الحضور الذين تفاعلوا بعمق وساهموا لاحقًا في نشر الوعي حول قضايا الصحة النفسية."

ويضيف: "مع كل جلسة جديدة، كنت أرى الحواجز تتلاشى، خاصة بين النساء اللواتي كنّ مترددات في البداية بسبب النظرة المجتمعية السلبية تجاه الصحة النفسية. لكن مع مرور الوقت، أصبحن أكثر انفتاحًا في التعبير عن مشاعرهن والبحث عن حلول لمشكلاتهم النفسية."

ويروي يزيد: "تحولت الجلسات إلى متنفس حقيقي للناس، خاصة النساء اللواتي يعانين من ضغوط نفسية بسبب التهجير والاقتحامات الإسرائيلية لمناطق عدة في الضفة الغربية. شعرن أنهن أخيرًا يجدن من يستمع إليهن ويفهم معاناتهن، وأصبحنا نحن كأخصائيين مصدر دعم نفسي لهن. رأيت الأمل ينمو في أعينهن، ورأيت كيف أن مجرد الحديث عن المشاعر يخفف من الأعباء النفسية الثقيلة."

يتابع يزيد حديثه بفخر: "هذا المشروع لم يكن مجرد فرصة لتطوير نفسي، بل كان نافذة لتحقيق تأثير إيجابي في مجتمعي. أصبح المشاركون في الجلسات أكثر انخراطًا في النقاشات، وتبادلوا تجاربهم، مما خلق بيئة من الدعم المتبادل."

يختم يزيد حديثه قائلاً: "اليوم، أرى الأثر العميق لهذا المشروع، وأدرك أن التوعية بالصحة النفسية ليست مجرد تدريب، بل رحلة مستمرة. هذا المشروع هو بداية تغيير أكبر في مجتمعنا الفلسطيني، الذي يحتاج إلى دعم نفسي حقيقي ومستدام. أنا فخور بكل ما أنجزناه، وأدرك أن هذه التجربة منحتني ليس فقط المهارات، بل أيضًا الشجاعة والصلابة والمعرفة التي سترافقني في حياتي المهنية والعلمية."

تأتي هذه القصة ضمن مشروع "سند" للتوعية المجتمعية بالصحة النفسية، الذي تنفذه جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، بالتعاون مع وكالة التنمية البلجيكية Enabel وبتمويل من الحكومة البلجيكية.