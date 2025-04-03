الثانية من نوعها في غضون 72 ساعة .. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9

وطن: اعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تمكن الدفاعاتُ الجويةُ من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 وذلك أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ الحديدة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة يحيى سريع في بيان صباح الخميس "تمت عمليةُ إسقاطِ الطائرةِ بصاروخٍ أرضِ جوِّ، محليِّ الصنع."

وقال سريع ان "هذه الطائرةُ تعدُّ الثانية التي تمكنتْ دفاعاتُنا الجويةُ من إسقاطِها خلال 72 ساعة والسابعةَ عشْرةَ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لغزة."

وتابع "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في التصدي لكلِّ محاولاتِ الأعداءِ النيلَ من سيادةِ بلدِنا وأنَّها ومعها الشعبُ اليمنيُّ العظيمُ مستمرةٌ في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها."