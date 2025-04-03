الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من محافظة نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، أربعة مواطنين من مدينة نابلس، وقرية صرة جنوب غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في نابلس، وداهمت إحدى البنايات وفتشت منازلها، واعتقلت منها المواطن عمر السرطاوي.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صرة جنوب غرب نابلس، وبلدة بيت فوريك شرقا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها، واعتقلت من صرة كلا من: عبد الرحمن عارف عوض، ونجليه محمد وبدر.