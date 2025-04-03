كیف قضي الفلسطینیون الإسبوع الأخیر من رمضان؟

كتب فطین عبید: الشوارع والأرصفة الصاخبة بصوت باعة مستلزمات وھدایا العيد تتداخل مع الترویج لبقیة المواد الغذائية الحياتية، ویجمع الإثنین ضعف البیع بسبب الضائقة المالية التي تضرب أسواق الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، اذ ان عمال الداخل الفلسطيني المحتل، وھم يشكلون الشريحة الأكبر من الفلسطینیین، توقفوا عن العمل تمامًا منذ بداية الحرب، وموظفو السلطة الفلسطینیة يتقاضون خلال الأعوام الأخيرة ثلثي رواتبھم فقط.

الضائقة المالية تزامنت مع سلسلة اعتداءات الاحتلال على مخيمات نور شمس، طولكرم، جنین، وإصدار قرار قبل أیام بإخلاء 83 منزلًا في مخيم العين لھدمھا. ومع كل ھذا الرعب الدموي، یحاول الفلسطینیین استثمار أي وقت للبيع والشراء، لأن ثمرة العید ھي ذروة ثمرة العام

خلال جولتنا في عدد من مدن ومخیمات الضفة الغربیة التي تتزامن مع لیلة القدر، شاھدنا المخیمات المنكوبة بلا أسواق أو بشر، مع حركة لآليات الاحتلال التي تواصل تدمیر البنیة التحتیة. وحين سألنا النازحين من ھذه المخيمات عن استعدادھم للعید، كان الجواب شبھ موحد: نحن بلا أكل ولا ملابس، والكثير منا لم يتمكن من أخذ أوراقه الثبوتية أو أموالھ أو مصاغ زوجاته.

ومع ذلك، شاھدنا في عدد من المدن الأخرى انتعاش الأسواق حتى موعد السحور، وبعض التجار أبلغوني أن التحضیر للعید یتم التجھیز لھ قبل رمضان بإسبوعین، لكن بالتأكيد نسبة العید الحالي أقل، لأن الأجور الغریبة قليلة ويقصدون أھل القرى، كما أن قلیلًا من أھلنا في الداخل المحتل يصلون إلى أسواق الضفة الغربیة.

تذمر بعض الباعة من أن الأطفال يجربون الأسلحة البلاستیكیة المعروضة دون أن یشتروا، فھم بعفوية يضغطون على زناد اللعبة لحظة رؤیتھا معلقة على أبواب المحال.

ھمست سیدة: كيف لنا أن نقضي العيد بدون راتب؟ وسمعنا أن راتب الحكومة ربما يتأخر بعد العید، وزوجي اعتاد معايدة شقيقاته بمبلغ لا يقل عن 200 شيكل للواحدة، وبناتھن على الأقل نصف ھذا المبلغ، ومعروف أن العیدیة في فلسطین عادة اجتماعية ربما تتقلص ھذا العام أو تُلغى، فزیارة الأخ أو الأب لبناته ھذا العام ربما تعفیھ من وضع شيء في ید أرحامه.

کثیر من الفلسطینیین یبدؤون صباح العید بزیارة قبور ذویھم أو قبور الشھداء، ولاحقًا بیوت الشھداء، وھي من العادات الوطنیة التي يحرص علیھا كثير من الفلسطینیین، إضافة إلى التجمع العائلي في بيت كبير العائلة أو الجد أو الأب، وتبادل التھاني وقضاء ساعات من .الترفیھ یعقبھا وجبة غداء عائلية.

ومن ناحية العبادات، يتشبث الفلسطینیین بإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى في مدينة القدس، لكن ھذا العام سمح الاحتلال فقط بزيارة واحدة تكون یوم الجمعة لمدینة القدس، بخلاف العام الماضي الذي كان يسمح بالصلاة كل يوم جمعة، طبعًا عبر تطبيق الاحتلال ""المنسق"، حیث تُمنح التصاريح لمن أعمارھم فوق 55 عامًا ولمن یعتبرون "نظیفین أمنیًا.

أما في بقية المساجد، فیحیون ھذه اللیالي بحلقات الذكر التي تبدأ بعد منتصف اللیل ترقبًا لليلة القدر، إلا أن كثيرين يخافون الخروج من البيت لیلًا بسبب الاقتحامات الليلية من جیش الاحتلال للمناطق الفلسطینیة

سألت شابًا من مدينة الخليل خلال رحلتھ للأردن عن استعداداتھ للعید، فقال: "الوضع زي العمى، معظم الناس أعطس یرحمك ﷲ"، في إشارة إلى أن الأوضاع المالية والنفسیة صعبة. وقال إنھ یستغل العید للسفر إلى الأردن لشراء كميات من السجائر وبیعھا في أسواق الضفة الغربیة.

حلقات الفلسطینیات لصناعة الكعك تحولت إلى أحزان.

بالعادة، تجتمع الفلسطینیات لصناعة الكعك و"الطقطقة" بقوالب المعمول الخشبیة، مع تبادل النكات والضحكات، إلا أن اجتماعھن ھذا العام كان لتبادل الحسرات وقصص الشھداء في غزة والضفة.

وعندما سألت عن أبرز المواضيع التي تتداولھا النساء، قالت إحداھن: حواجز الاحتلال العسكرية في عید الفطر هي حديث الساعة، فھي تُغلق بلا مواعید، ما یعني أن زيارة الأرحام في مدینة ثانية قد تعني تعذر العودة إلى المنزل.

ومع كذلك، ندعو الله أن يكون العيد وما بعده، أيام سعيده، حافلة بالخير والبركة..