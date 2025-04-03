5 شهداء وجرحى في العدوان الأميركي على اليمن

وطن: ارتفع عدد الغارات الأميركية على محافظة صعدة خلال الساعات الـ12 الماضية إلى 27 حسب ما أفادت وسائل اعلام يمنية.

واليوم، استهدف طيران العدوان الأميركي الاستطلاعي سيارة مواطن في مديرية مجز في محافظة صعدة، بعد استهداف المقاتلات الحربية المديرية نفسها بغارتين.

ومنتصف ليل الأربعاء - الخميس، استهدفت الطائرات الأميركية مديرية كتاف، ومنطقة كهلان شرقي محافظة صعدة.

وبالإضافة إلى العدوان على تعز جنوبي اليمن، استهدفت الطائرات الأميركية شبكة الاتصالات في جبل نامة، في مديرية جِبْلَة في محافظة إب وسط اليمن.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أنيس الأصبحي، عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 5، وفقدان شخص في الغارات على اليمن خلال 24 ساعة، وشدّد على أنّ اليمنيين يدركون التحديات التي يمرون بها ومستعدون لها.

وأشار الأصبحي أنّ حصيلة ضحايا العدوان الأميركي على صنعاء ومحافظات أخرى منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي، تجاوزت الـ60 شهيداً و139 جريحاً.

وأعلن أنّه منذ بدء عملية الإسناد اليمني لغزة أسفر العدوان الثلاثي الأميركي - البريطاني - الإسرائيلي على اليمن عن استشهاد وإصابة 964 مدنياً بينهم 250 شهيداً.

ويُشار إلى أنّ هذه الحصيلة هو ما تمّ إحصاؤه لغاية الأول من شهر نيسان/أبريل الجاري