برشلونة يقصي أتلتيكو ويضرب موعدا مع ريال مدريد في كلاسيكو جديد في نهائي كأس الملك

وطن: حقق فريق برشلونة الفوز على مستضيفه أتليتيكو مدريد 1-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأربعاء، ليبلغ بذلك الفريق الكتالوني نهائي المسابقة، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 4-4.

وسجل هدف مباراة الإياب الوحيد لفريق برشلونة اللاعب فران توريس في الدقيقة 27.

ويصطدم فربق برشلونة مع غريمه ريال مدريد في النهائي المنتظر يوم 26 نيسان/ أبريل في إشبيلية.

ويواصل العملاقان منافستهما الشرسة على لقب الدوري، حيث يتصدر النادي الكتالوني الترتيب بفارق ثلاث نقاط أمام النادي الملكي حامل لقبه العام الماضي، قبل تسع مراحل من نهاية موسم يحلمان فيه معاً بالثلاثية.

وبلغا معاً ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل ريال مدريد لقبها أيضاً، حيث سيلتقي برشلونة مع بوروسيا دورتموند الألماني، ونادي العاصمة مع أرسنال الإنجليزي، علماً أن اللقاء في كلاسيكو المباراة النهائية في 31 أيار/ مايو المقبل في ميونيخ.