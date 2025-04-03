استشهاد 9 سوريين وإصابة آخرين في عدوان إسرائيلي .. والأهالي ينصبون كمينا لقوات الاحتلال ويوقعون فيها خسائر

وطن: نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن محافظة درعا بالجنوب السوري أن 9 مدنيين سوريين استشهدوا وأصيب آخرون كحصيلة أولية إثر قصف قوات الاحتلال على حرش سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا.

وأشارت المحافظة إلى وجود استنفار وغضب شعبي كبير في المنطقة بعد هذه المجزرة، خصوصا في ظل تقدم قوات الاحتلال لأول مرة إلى هذا العمق.

وقالت صفحات محلية إن 10 أشخاص استشهدوا من أبناء مدينة نوى من جراء قصف طيران الاحتلال لحرش الجبيلية في الريف الغربي للمحافظة.

وتصدى أهالي ومسلحون في ريف درعا الغربي لجيش الاحتلال خلال توغله فجر اليوم الخميس في محور بلدة تسيل وسد الجبيلية.

وفجر اليوم الخميس، تواترت أنباء عن استشهاد 11 شخصا وجرح 27 آخرين، خلال اشتباك مع جيش الاحتلال في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، لكن دون تأكيدات من مصادر طبية أو رسمية.

وكانت مصادر محلية أكدت انسحاب رتل قوات الاحتلال بعد توغلها لساعات في محيط مدينة نوى وبلدة الجبيلية وسدها بريف درعا نحو قاعدة "تل أحمر" قبل دخولها إلى الجولان السوري المحتل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن الأهالي في محافظة درعا جنوب سوريا يشتبكون مع قوات الاحتلال بالقرب من سد الجبيلية.

وقالت مصادر عبرية في وقت متأخر من مساء الاربعاء ان الرتل العسكري الاسرائيلي وقع في كمين محكم وتعرض لاطلاق نار كثيف، مشيرة الى وجود اصابات في صفوف عناصر الرتل.