24 شهيدا في قصف متواصل على غزة منذ الفجر

وطن: استشهد 24 مواطنا جراء القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على مدينتي خان يونس وغزة منذ فجر اليوم.

وفي مدينة غزة، قالت مصادر طبية سجل 3 شهداء وأكثر من 15 مصابا إثر قصف جوي استهدف منزلا في حي الشجاعية شرقي المدينة.

كما استشهد 3 شهداء ومصابون ومفقودون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في غارة على دورية للشرطة وسط المدينة.

والشهداء هم 3 من عناصر وضباط الشرطة كانوا يؤدون عملهم إضافة إلى طفل من المارة. وقد نقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف على منزل وخيام تؤوي نازحين في منطقة الكتيبة شمالي المدينة.



وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن أمس الأربعاء، توسيع نطاق عملياته العسكرية في رفح جنوب غزة، مضيفا أنه من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع، وضمها إلى المناطق الأمنية.

ومنذ استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، استُشهد أكثر من 1042 مواطنا، وأصيب 2542، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 164 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.