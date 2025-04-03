ملتقى ابداع المعلم في بيت حانون

تم إنشاء الملتقى بتاريخ 29/01/2025 بعد عودة النازحين الي شمال غزة في مدينة بيت حانون على مساحة 1000 متر مربع تحتوي على خيام وصفوف تعليمية بما يخدم 260 طالب وطالبة في مراحل تعليمية مختلفة.

تم انشاء الملتقى ضمن أنشطة مشروع التعلم الاجتماعي العاطفي في جمعية مركز ابداع المعلم بوجود فريق متخصص من المتطوعين معلمين واخصائيبن نفسيين. يقدمون الخدمات التعليمية في الثلاث مواد (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات) والخدمات النفسية ضمن أنشطة تهيئة نفسية تعليمية، لا سيما جلسات التثقيف والتوعية للأهالي، كما قدم الملتقى. العديد من ورشات العمل وجلسات التوعية بالشراكة مع المؤسسات الشريكة.

من خلال كل هذه التدخلات عبر الاهالي والأطفال عن مدى سعادتهم بوجود الملتقى ظهر ذلك من خلال اقبالهم على الملتقى والتعبير عن مشاعرهم أثناء جلسات التوعية.

بعد التصعيد الاخير تم نزوح السكان والعاملين بعد دخول الجيش الاسرايلي على المنطقة، نزح المتطوعين دون امتعتهم وكذلك الملتقى.

خسرنا في داخل الملتقى خيام تعليمية. وقرطاسية وادوات ترفيه مختلفة بسبب العدوان على بيت حانون.



رغم كل ذلك لم نقطع الامل وباقون فريق نقدم خدمات الدعم النفسي في مخيمات النزوح في مدينة غزة من انشطة ترفيه أطفال وجلسات توعية

وكلنا امل بالعودة الي بيت حانون وإعادة تأهيل الملتقى ليبقى ابداع المعلم لأبنائنا الطلبة نبراسا يضئ لنحيا.



د. محمد المصري