تشييع جثمان الشهيد الطفل زيود في سيلة الحارثية

وطن: شيع أهالي بلدة السيلة الحارثية مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل عمر عامر زيود (15 عاما) الى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين وصولا إلى منزل الشهيد في بلدة السيلة الحارثية مسقط رأسه، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة جثمانه.

وحمل المشيعون جثمان زيود على الاكتاف وجابوا شوارع البلدة، وسط الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل مواراته الثرى.

وأدى المشاركون في التشييع صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، ثم سار الموكب إلى مقبرة البلدة حيث تم موارته الثرى.

واستشهد الطفل عمر زيود بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال في الصدر، بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية، واندلاع مواجهات على مدخل البلدة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الــــ72 على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 35 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين، والمرافق العامة، والخاصة، والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.