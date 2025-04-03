ملتقى الشيخ ناصر التعليمي: استمرار للعطاء في خدمة الأطفال النازحين

وطن: يُعد ملتقى الشيخ ناصر التعليمي امتدادًا لملتقى الفخاري التعليمي، الذي أُنشئ في مناطق النزوح بمنطقة الفخاري الواقعة بين رفح وخان يونس، حيث كانت من أوائل المناطق التي لجأ إليها النازحون. جاء تأسيس الملتقى بمبادرة من مركز إبداع المعلم، بتوجيه من د. محمود البراغيتي، ومتابعة وإشراف د. سلاح، وذلك بمشاركة مجموعة من المعلمين المتطوعين. انطلقت أولى فعالياته في شهر مارس 2024، واستقبل أكثر من 150 طفلًا وطفلة.

ومع بداية عودة السكان إلى مناطق خان يونس في مايو 2024، استُكملت المسيرة التعليمية، لينتقل الملتقى إلى منطقة الشيخ ناصر تحت اسم ملتقى الشيخ ناصر التعليمي. يقع الملتقى حاليًا شرق خان يونس، ويضم صفين دراسيين، مستفيدًا منه أكثر من 230 طالبًا وطالبة من الصف الأول حتى الرابع الأساسي. لا يقتصر دوره على التعليم فقط، بل يدمج بين التهيئة التعليمية والنفسية للطلبة، ويوفر برامج في التعلم العاطفي الاجتماعي لتعويض الفاقد التعليمي.

رغم بساطة المكان وإمكاناته المتواضعة، إلا أنه لا يزال يقدم خدمات تعليمية ونفسية للأطفال، بجهود معلمين وأخصائيين نفسيين متطوعين، بهدف دعم الأطفال وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي. وقد أظهر الطلبة تحسنًا ملحوظًا في مهاراتهم الأكاديمية ونموهم النفسي.

يواصل ملتقى الشيخ ناصر التعليمي تقديم خدماته، مؤكدًا أن العطاء لا يتوقف، وأن التعليم يظل رسالة مستمرة رغم التحديات.