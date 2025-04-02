ملتقى مدينة حمد للدعم النفسي والتعليمي التابع لمركز ابداع المعلم يواصل تقديم خدماته للنازحين في قطاع غزة

وطن: منذ أكثر من عام يواصل ملتقى حمد تقديم خدمات متعددة للأطفال والأهالي النازحين ، حيث يشارك في الملتقى اكثر من 400 طفل من فئات عمرية متنوعة، والعديد من الأهالي الذين يشاركون في الحصول على خدمة التثقيف والتوعية النفسية والصحية ، والذي بلغ عددهم اكثر من 500 سيدة ، حيث يعمل ملتقى حمد للدعم النفسي والتعليمي على الشراكة والتعاون مع العديد من المؤسسات لتقديم الخدمات المتنوعة ، والتى تساهم في تلبية احتياجاتهم.

حيث شارك مركز ابداع المعلم مع جمعية الإستشارات القانونية لحماية المرأة والطفل ضمن مشروع حماية وتمكين النساء المعنفات في تقديم برنامج توعية صحية ونفسية وتوزيع ادوات صحية على السيدات ، و مركز معاً التنموي لتقديم خدمة الاستشارات النفسية والتوعية للنساء حول مخلفات الحرب ومخاطرها والإستعداد في حالة الطوارئ والتدريب على كيفية تقديم الإسعافات الأولية.

كما يركز الملتقى على تقديم خدمات التعلم العاطفي الاجتماعي للأطفال وفق منهجية الدمج بالمنهاج وتعلم الأساسيات للمراحل المختلفة والتي تساهم بشكل جيد ، على إستعادة حالة التوازن النفسي وتعويض الفاقد التعليمي مع إستمرار الإنقطاع عن العملية التعليمية ، كما يعتمد البرنامج على تقديم خدمات الترفيه والدعم النفسي وزاوية المهارات الحياتية ، وتقديم استشارات نفسية متخصصة للحالات المتعرضة للإصابة بالصدمات النفسية من خلال مختصين في العلاج النفسي والإرشاد.

يشار إلى هناك استجابة جيدة وإقبال من الأهالي على العملية التعليمة وخدمات الاستشارات الداعمة التي تساهم في تخفيف حدة الضغوط النفسية وتعزيز ودعم التعليم وقت الطوارئ لحماية الأطفال من مخاطر الفاقد التعليمي على مستقبلهم ، حيث يعمل مركز ابداع المعلم من خلال ملتقى مدينة حمد على تطوير خدماته وفقا لتحديد الاحتياجات المستمرة مع استمرار حالة الطوارى في غزة ويسعي جاهداً على توفير الاحتياجات من خلال فريق المتطوعين والتعاون مع المؤسسات الشريكة لدعم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية اللازمة والتي تخفف من معاناتهم ، ويشار ان هناك احتياج مستمر للأطفال والأهالي والتزام في المشاركة والحضور.

وتقول احدى السيدات أن ملتقى مدينة حمد له بصمة في حياتنا وحياة أطفالنا وساعدنا بشكل كبير على الشعور بالأمان وتخفيف حدة الضغط والخوف وحالة القلق على حياة أطفالنا المحرومين من التعليم ، ومن خلال اقتباسات الأطفال التي عبروا فيها عن ان المتلقى والأنشطة التي يشاركون فيها ساعدت على التعلم ، استثمار مواهبنا وتنميتها من خلال المعلمين ، كذلك الشعور بالراحة وتخفيف الخوف من خلال انشطة الاخصائين التي تركز على الترفيه والتنشيط وتعزيز المهارات والمواهب من خلال العروض الفنية والاستعراضية ، والتي تشعر الأطفال بالبيئة الامنة والفاعلة وتعزز رغبتهم في مواصلة الحصول على الفعاليات التعليمية والنفسية .