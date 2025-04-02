سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً على دمشق وحمص وحماة

وطن: شن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عدواناً على عدة مواقع، مستهدفاً دمشق وحمص وحماة.

واستهدف الهجوم الإسرائيلي مركز البحوث العلمية في منطقة مساكن برزة شمالي العاصمة دمشق. وبحسب مصادر طبية للميادين، أسفر العدوان عن سقوط عدد من الجرحى نتيجة الاستهداف المباشر للمركز.

واستهدفت طائرات الاحتلال مطار حماة العسكري وسط سوريا بأكثر من 8 غارات، مع استمرار تحليق الطيران المسير في سماء المدينة.

وفي مدينة حمص، تحدثت وسائل إعلام محلية عن سماع دوي انفجارات قوية في محيط مطار "T4" العسكري في ريف حمص. فيما، قالت القناة "الـ12" الإسرائيلية، إن مطار "T4" من بين الأهداف التي جرى قصفها في سوريا.