اليمن: عدوان أميركي يستهدف مدينتي صعدة والحديدة

وطن: استهدفت غارات أميركية، اليوم الأربعاء، شرقي مدينة صعدة شمالي اليمن.

كما استهدف العدوان الأميركي بغارة، رأس عيسى بالصليف شمالي غربي محافظة الحديدة، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخر، وفق مراسلنا.

وفي وقتٍ سابق اليوم، جدَّدَ العدوان الأميركي، عدوانه على محافظة الحديدة، مستهدفاً خزاناً للمياه في مديرية المنصورة، وذلك بعد ساعات من استهداف مبنى مؤسسة المياه بذات المديرية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ عدواناً أمريكياً استهدف خزان المياه في قرية الصنيف بمديرية المنصورية، موضحةً أنّ هذا الخزان الحيوي يخدم 8 قرى ريفية في المديرية.

وأشارت إلى أنّ استهداف خزان مياه الصنيف، بالإضافة إلى استهداف مشروع ومبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية في وقت سابق، تسبب في تعطيل خدمة المياه عن أكثر من 50 ألف مواطن في المنطقة.

واستهدف العدوان الأمريكي مساء أمس الثلاثاء، مشروع ومبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية متسبباً في استشهاد 4 عاملين وإصابة عاملاً آخر في المشروع.

ومساء أمس الثلاثاء، شنّت الطائرات الأميركية، سلسلة غارات على عدة مواقع في اليمن، حيث استهدفت منطقة وَشْحة في محافظة حَجَّة، شمالي غربي اليمن، بثلاث غارات، فيما استهدفت بغارتين متتاليتين، محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وفجر الثلاثاء، استهدف العدوان الأميركي منطقة جربان في مديرية سَنْحان، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، بخمس غارات.

يأتي ذلك فيما تتواصل الاعتداءات الأميركية على مختلف المحافظات والمناطق اليمنية منذ منتصف آذار/مارس الماضي، ما أدّى إلى ارتقاء 61 شهيداً و139 جريحاً، بحسب المتحدّث باسم وزارة الصحة اليمنية، أنيس الأصبحي.

وأعلن الأصبحي استشهاد 250 مدنياً، وإصابة 714 آخرين، نتيجة العدوان الثلاثي الأميركي - البريطاني - الإسرائيلي على اليمن منذ بدء عملية الإسناد اليمني لغزة.

كما تحدّثت صحيفة صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، في تقرير خاص نقلاً عن منظمات حقوقية وعاملين في المجال الإنساني في اليمن، عن تسبب القصف الجوي الأميركي المتواصل والممنهج على اليمن، في مفاقمة الوضع الانساني المتدهور وحدّه من عمل منظمات الإغاثة.

المصدر: "الميادين"