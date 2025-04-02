18 شهيدا وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس منذ صباح اليوم

وطن: أكدت مصادر طبية، وصول 18 شهيدا بينهم نساء وأطفال إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، منذ صباح اليوم الأربعاء حتى اللحظة.

وكانت استشهدت، مساء، مواطنة وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي قرب خان يونس ، كما استشهد 8 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حي السلام في مدينة خان يونس.

وكانت مصادر طبية أعلنت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50,423 شهيدا، والإصابات إلى 114,638، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.