مروان طوباسي يكتب لوطن: مخطط ما يجري وحين أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض .

اليوم قرر نتتياهو بتوسيع العملية العسكرية بالنار في غزة بدعم كامل من ترامب وفي ظل عجز عربي لتحقيق اهداف استراتيجية وفق تصريحات الأحتلال بعد ان تمكن نتنياهو من الحفاظ على ائتلافه وتوسبعه بعد تمرير الميزانية . هذا ما كان واضحا من اهداف العدوان غير المعلنة منذ البدايات وحتى ما قبل ما جرى في ٧ أكتوبر من العام الماضي ، استهداف منظمة التحرير كمكانة وتراث كفاحي وطني تحرري والمخيم كشاهد وكرمز ، واللاجيء المُطالب بحق عودته ، والقضاء على الأونروا وعلى كل ما يجسد القضية الفلسطينية من كيانية ووجود . خطط واضحة ومفصلة ومتدحرجة، وبغطاء وتمويل غربي وجزئي عربي من أشباه العرب التابعين .

ومن لم يكن يرى ذلك فهو لا يعلم او لا يريد ان يعلم او حتى انه لا يدرك تاريخ وحقيقة وخطورة الرؤية الصهيونية الأمريكية الإسرائيلية ليس على قطاع غزه الحبيب فقط وانما على كل فلسطين وعلى هندسة كل المنطقة بترتيبات جيوسياسية جديدة تضمن الهيمنة لهم . عسى أن لا ينجحون ، فمعيفات ذلك قائمة ان أمتلكنا الأرادة ومقومات الصمود ورفض ومقاومة المخططات . الا أن كل منا يتحمل جزء من مسوؤلية ما وصلت له الأمور نتيجة غياب الأرادة السياسية المستقلة والأذعان للسياسات السرابية الأمريكية ولتهديداتها من كل العرب ، ومن رغبات العجم بالغرب في تصفية قضيتنا التحررية لشعورهم المزيف بعقدة الذنب ولأنهم اصحاب الفكرة الصهيونية امتداد لرؤيتهم الإستعمارية منذ بدايتها بوعد الصهيوني بلفور لانها تحقق لهم مصالحهم . ومن المغامرات غير المحسوبة للبعض منا رغم أحقية مقاومة المُحتل وتعطيل الوحدة وغياب الرؤية الواضحة والديمقراطية الأنتخابية والأخفاق في جمع الشمل الوطني في أطار منظمة التحرير كممثل وحيد بتعدد الأسباب وأهمها وجود مشاريع غير ذات بعد وطني مستقل .

بالضفة الغربية أمس وهي مطمع الفكر الصهيوني والزيف التوراتي ، تم إقرار ضم مستوطنة معالي أدوميم الى القدس الكبرى وأعلان مخططات جديدة جارية للأستيطان وضم مناطق وتنفيذ قياسات في مخيم الدهيشة لأعمال الهدم تجري بشكل مماثل لمخيمات الشمال بعد تهجير وإقتلاع لعشرات الآلاف على مرئ ومسمع العالم بما فيه نحن أصحاب الأرض دون ان يحرك أحد ساكنا لمنع ذلك ، وهجمات مستمرة للمستوطنين وتقويض متنامي لدور السلطة الوطنية التي جاءت بها اتفاقية أوسلو التي تَنكر لها نتنياهو منذ زمن فأصبحت دون سلطة على الأرض . وتهديدات متواصلة للبنان لمحاولة فرض التطبيع بل حتى ضربات عسكرية بعد أتفاق وقف اطلاق النار ، واثارة الفوضى والمجازر البشعة في سوريا حتى بعد الغزوة الاسلاموية المدعومة أمريكيا وتركيا واستباحة أراضيها لفرض الشروط الاسرائيلية وضمان اذعانها وفق المخطط واستمرار الهجمات على اليمن . هذا الى جانب استمرار مسلسل الإبادة والاقتلاع والتهجير في غزة وقرارات الحشر والعزل الإجرامي مع التجويع هنالك وجعلها مكانا غير قابل للحياة بفعل جرائم الأحتلال . رغم كل ذلك وما زال البعض يعتقد بأن ليس الكل الفلسطيني مُستهدف من أستمرار مخطط الحركة الصهيونية العالمية ، وكأن ما يجري هو ضد طرف دون طرف آخر ، وكأنه لا يتبين لهم انه جاري ضد الكيانية والهوية والوجود الفلسطيني فوق تراب الوطن ، فخوفي أن يُصيح البعض ندماً لاحقا ، أن أكلت يوم أُكل الثور الأبيض !

ما يُدمي القلوب مشاهد الاستئثار والثأر منوقتل واعدام والفتن بين العشائر ، كما ومشهد ألالوف المؤلفة بل ومئات ألالوف من الأسر المتعبة والمستنزفة وهي تواجه تهديد تهجير قسري جديد ثاني أيام العيد لمناطق واسعة في رفح استكمالاً لمنهج القصف والابادة والأقتلاع كما في طولكرم وما كان قبلها في جنين ، يتركون اللامكان إلى لا مكان آخر ، فألى متى ?