جنين: استشهاد طفل وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الحي في سيلة الحارثية

وطن: استشهد، طفل وأصيب عدد من المواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، خلال اقتحامها مساء اليوم الأربعاء، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة مدرعات، وتمركزت على مدخل البلدة ونشرت قواتها في شوارعها، وأطلقت الرصاص الحي على المواطنين، ما أدى لاستشهاد الطفل عمر عامر زيود (15 عاما)، عقب إصابة برصاصة في الصدر نقل على إثرها لمسششتفى ابن سينا في جنين، والذي أعلن عن استشهاده، ولإصابة عدد منهم، وسط اندلاع مواجهات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر ان طواقمها نقلت شابا (18 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في يده، وطفل (17 عاما) آخر أصيب بشظايا رصاص حي بالقدم، مؤكدة أنها أبلغت بوجود إصابة خطيرة وتم نقلها بسيارة خاص.

وباستشهاد زيود يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين قبل 72 يوم الى 35 شهيد وعشرات الاصابات

يتبع....