الاحتلال ينصب بوابة حديدية شمال غرب أريحا

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بوابة حديدية على الطريق المؤدية إلى تجمع عرب الرشايدة المحاذي لقرية الديوك الفوقا شمال غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، إن قوات الاحتلال روضعت بوابة حديدية على الطريق المؤدية لعرب الرشايدة بمحاذاة الديوك الفوقا شمال اريحا، وان هذا الإجراء يعرقل بشكل كبير حياة مئات العائلات الفلسطينية، خاصة المزارعين وسكان التجمعات البدوية، الذين يعتمدون على هذا الطريق للوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

وأضاف مليحات أن الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق التجمعات الفلسطينية في الأغوار، عبر منع حرية الحركة، والاستيلاء على الأراضي، وتوسيع المستعمرات، في محاولة لفرض واقع جديد يخدم المشاريع الاستيطانية.

وحذّر من أن هذه الممارسات تهدف إلى تكريس العزل والتضييق على المواطنين الفلسطينيين في المنطقة، داعيا الجهات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات التي تنتهك القانون الدولي وتهدد الوجود الفلسطيني في الأغوار.