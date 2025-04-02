عمر عساف يكتب لوطن: الوقت من دم… والصمت مسؤولية

الوقت من دم. في غزة، لا يُقتل الناس خفية، بل تُبث مجازرهم على الهواء مباشرة، والعالم يشاهد، يصمت، ويتواطأ.

ما يجري ليس مجرد عدوان عابر أو معركة ضد فصيل، بل محاولة اجتثاث شعب بأكمله، تدمير وعيه، واقتلاعه من جذوره، وسط أفظع ما شهده التاريخ الحديث من حصار وتجويع وتدمير.

ورغم هذا المشهد الكارثي، لا يزال بعض الفلسطينيين والعرب يقفون على الضفة الأخرى من الدم، ينتظرون سقوط المقاومة، يراهنون على الانهيار ليقطفوا ثمار الخراب، ويتقاسموا فتات السيادة على مقبرة وطن.

لكن ما يحدث في غزة ليس حدثًا محليًا… إنه اختبار لكرامتنا، لوطنيتنا، لإنسانيتنا.

وفي لحظة كهذه، الصمت ليس حيادًا… الصمت جريمة.

هل شهد التاريخ الحديث ما نشهده اليوم؟ حرب إبادة جماعية تُمارس علنًا، تجويع ممنهج، منع دخول الغذاء والدواء وحاجات الإيواء، إعلان نية التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وتجدد العدوان قبل أيام ليستأنف شلال الدم، مئات الشهداء، تدمير المستشفيات، والتنصل من الاتفاقات الموقعة. ربما يكون هذا العدوان هو الأشد وحشية منذ الحرب العالمية الثانية، إذا ما قيس بعدد الضحايا نسبة إلى عدد السكان.

ومع كل ذلك، ما زال بعضهم — وأرجو أن يكون قد استفاق — ينتظر سقوط المقاومة خلال أيام أو أسابيع أو حتى أشهر، ليحل محلها، ويقطف ثمار العدوان على حساب دماء الشهداء، بعد أن راهن على عزلتها وعدم تدخل أحد لنصرتها. وللأسف، لم يكتفِ بالصمت، بل حمل في قلبه شماتة آثمة، بدأت همسًا وسرعان ما اتسعت، لتطال كل فصائل المقاومة الفلسطينية، وكل من ساندها أو تعاطف معها في الإقليم. هؤلاء رأوا أن أي إنجاز تحققه المقاومة هو تهديد لهيمنتهم وسلطتهم ومصالحهم، وكأنها معركة على الحكم وليست معركة وجود.

ومن هنا، يصبح السؤال مؤلمًا ومشروعًا: لماذا لم تتحرك الضفة الغربية في وجه العدوان على غزة بمستوى التضحيات والتحديات؟ كيف استحال هذا الغياب إلى استثناء في التاريخ الفلسطيني؟ فقد اعتاد الشعب الفلسطيني أن ينتفض موحدًا حيثما كان العدوان، فما الذي تغيّر؟ وهل لهذا التراخي أثره على فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، وعلى الفلسطينيين في الشتات، خصوصًا في الأردن ودول الجوار؟ وهل أسهم ضعف التفاعل الشعبي في تقليل الضغط على صناع القرار، ومهّد لمشاريع التهجير؟

هذه ليست حكاية ثور أبيض وثور أسود… بل قصة شعب، يُراد تفكيكه، وتفريغه من روحه، وتدجين وعيه، وتحويله إلى أفراد منشغلين بأنفسهم، عاجزين عن الإحساس بالجسد إذا اشتكى منه عضو.

استهداف شامل لشعب كامل

المعطى الثابت الذي لا جدال فيه أن المشروع الصهيوني لا يستثني فلسطينيًا واحدًا، ولا موقعًا جغرافيًا من فلسطين التاريخية. في الداخل المحتل عام 1948، هناك “قانون القومية” العنصري، وفي غزة هناك حرب إبادة وتهجير وتدمير، وفي الضفة الغربية استيطان محموم تجاوزت أعداد مستوطنيه المليون، وتقسيمات عنصرية حولت الضفة إلى معازل (بانتوستونات)، والقدس تُفرّغ من أهلها وتُهوّد معالمها، في محاولة لجعل الفلسطينيين فيها أقل من 12% بينما هم الان حوالي 40%. تدنيس المقدسات وتكثيف الاستيطان والضم الزاحف لأراضي الضفة، خاصة الأغوار والقدس الكبرى، كلها ليست أحداثاً عشوائية، بل ترجمة لخطط صهيونية معلنة على لسان سموترتش وبن غفير ونتنياهو.

الهدف واضح: تصفية القضية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، عبر فرض أمر واقع على الأرض وتقسيم الضفة إلى “إمارات” محلية منفصلة، تمهيدًا لإنهاء السلطة كجسم مركزي، وإحياء شعارات هرتزل وجابوتنسكي التي لم تتغير: “إما أن يصبح الفلسطيني عبدًا، أو يُقتل، أو يُطرد من أرضه”.

من يتحمل مسؤولية الانهيار؟

ومع هذه الوقائع، يصر البعض على دفن رأسه في رمال الوهم، ورفض رؤية المشهد كما هو. البعض يتذرع بالانقسام لتبرير العجز، متناسيًا أن هذا الانقسام ما هو إلا نصف المسافة بيننا وبين أوسلو. فهل كان حال القضية قبل عام 2007 أفضل؟ لقد تم تأبيد الحكم الذاتي المؤقت بدل إنهائه عام 1999، واليوم نجد أنفسنا أمام لحظة مصيرية حقيقية.

في غزة، العدوان لا يحتاج وصفًا. وفي الضفة، جرى تفريغ ثلاثة مخيمات من سكانها، بين 40 إلى 50 ألف لاجئ، وأوامر عسكرية حديثة تقضي بهدم 246 منشأة في هذه المخيمات. لا حاجة لتبريرات أو ذرائع: المخطط يجري تنفيذه بدم بارد، وسط مناقشات داخل الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو رسميًا.

خذلان رسمي ممتد منذ النكبة

النظام الرسمي العربي لا يُعوّل عليه. خذل غزة طيلة 16 شهرًا، تمامًا كما خذل الثورة منذ 1936، والنكبة عام 1948، والاحتلال عام 1967، واغتيال ياسر عرفات بعد قمة بيروت 2002. التطبيع الإبراهيمي أتى مكافأة للاحتلال، رغم أن المبادرة العربية ربطت التطبيع بحل القضية. فهل طُبقت القرارات؟ بل على العكس، اجتاحت إسرائيل الضفة وواصلت التوسع.

أما قرارات القمم العربية، بما فيها قمة القاهرة في مارس 2025، فهي بلا رصيد، ولا آليات تنفيذ، والنظام الرسمي العربي لا يكتفي بعدم النصرة، بل يمنع الشعوب من التحرك، ويكبل إرادتها، ويتركها مغلوبة على أمرها. وهذا ما يخلق بيئة خصبة لمشاريع التهجير والتصفية.

الصمت الدولي وتواطؤ “الديمقراطيات”

العالم يقول بوقاحة: لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين. رغم أن شعوب العالم أبدت يقظة ومناصرة، إلا أن النظام الدولي سقط سقوطًا مدويًا في امتحان غزة. سقطت القيم، وسقطت الأخلاق، وسقطت الإنسانية. وكل من راهن على عدالة المؤسسات الدولية، أدرك اليوم أن “ما حك جلدك مثل ظفرك… فتول أنت جميع أمرك”.

واقع فلسطيني مأزوم… وقيادة منفصلة

أما على الصعيد الداخلي، فالأزمة خانقة:

1. النظام الفلسطيني الرسمي مفصول عن الشعب، غارق في مصالحه الشخصية والفئوية، لا يرى التضحيات ولا يسمع نداءات الكرامة.

2. القوى الوطنية، إلا من رحم ربي، تم احتواؤها، فأصبحت عاجزة عن قول كلمة حق أو تمثيل الشارع، وهو ما عمّق الشرخ بينها وبين الناس.

3. المجتمع المدني، تآكلته البيروقراطية والمصالح والتنافس على التمويل، وغابت عنه الديمقراطية والتجديد، ففقد روحه.

لكن، رغم هذا كله، الأمل لم ينتهِ. هؤلاء جميعًا لا يمثلون سوى أقلية ضئيلة، والمجتمع الفلسطيني يملك طاقات هائلة بانتظار من يوحدها ويقودها.

مشروع التغيير: من يعلق الجرس؟

رغم أن غالبية الشعب موحدة في تشخيص الواقع، إلا أن قوى التغيير ما تزال مبعثرة، مشتتة، غير قادرة على التراكم أو خلق زخم سياسي وشعبي مستمر. الفرق بين من يريدون التغيير وبين من يتمسكون بالسلطة أن هؤلاء منظمون، مسلحون بالمال وبأجهزة الأمن وبامتيازات، في حين أن قوى التغيير تفتقد التنظيم رغم اتساع قاعدتها.

بل الأخطر أن البرنامج الوطني البديل، الذي يلتف حوله الداخل والخارج، ما يزال بلا حاضنة تنظيمية جامعة.

نحو جبهة وطنية موحدة تستعيد القرار الشعبي

هذا وطننا. هذا دمنا. وهذه لحظتنا لنكون جديرين بكل شهيد، وبكل أم ثكلى، وبكل بيت سُوّي بالأرض.

لا نحتاج إلى بيانات ولا شعارات.

نحتاج إلى فعل، إلى تنظيم، إلى مشروع… إلى شعب يختار قيادته لا أن تُفرض عليه.

فالتحرر ليس قدَرًا يُنتظر… بل فعل يُنتزع.