المجر ستعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة نتنياهو

وطن: يتوقع أن تعلن المجر عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خلال زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لبودابست التي سيتوجه إليها اليوم الأربعاء، حسبما ذكر موقع "زْمان يسرائيل" العبري.

وكانت تناولت وسائل إعلام مجرية أن المجر تدرس الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية عشية زيارة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إلى بودابست وأن الحكومة المجرية وجهت البرلمان لإعداد مشروع قرار للتصويت عليه لبدء الانسحاب من الجنائية الدولية

وتعد زيارة نتنياهو هذه الزيارة الأولى إلى دولة أوروبية منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال دولية ضد نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية، خلال الحرب على غزة.

وقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، ملزم مبدئيا لجميع الدول الموقعة على معاهدة روما، وبينها المجر.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع رئيس الحكومة المجري، فيكتور أوربان، غدا، والذي كان أعلن، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، وبدلا من ذلك دعاه إلى زيارة رسمية من دون التخوف من اعتقاله.

يشار إلى أن دولة الاحتلال والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وإصدار مذكرة الاعتقال الدولية ضد نتنياهو لا يشمل نظام إنفاذ القرار، وهو متعلق بتعاون الدول الأعضاء في المحكمة، التي لم ينفذ قسم منها دائما قرارات اعتقال دولية كهذه.

المصدر: عرب 48