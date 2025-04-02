8 شهداء بينهم طفل في قصف الاحتلال على حي السلام بخان يونس

وطن: استشهد 8 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على حي السلام في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال قصف مجموعة من المزارعين في الحي، ما أدى إلى استشهاد 8 منهم، عرف من بينهم: فارس أبو شنار، وحسين فارس أبو شنار، وعمر محمد أبو سبلة، وحجاج نوفل ضهير، ويونس حمدان سرحان.

وفي السياق، ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال لمجموعة مواطنين في منطقة السوارحة شمال غرب بلدة الزوايدة إلى 3، وهم: زكريا عياش، ويوسف ناصر عياش، ونور الجوراني.

وكانت مصادر طبية أعلنت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50,423 شهيدا، والإصابات إلى 114,638، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.