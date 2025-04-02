ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 50,423 والإصابات إلى 114,638

وطن: ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50,423 شهيدا، والإصابات إلى 114,638، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

ووفقا لمصادر طبية، فإن من بينهم 1,066 شهيدا، و2,597 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع، بعد وقف اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن 24 شهيدا، و55 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.