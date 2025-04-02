أهالي نابلس يشيعون جثمان الشهيد حمزة خماش إلى مثواه الأخير

وطن: شيع أهالي محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد حمزة خماش إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، بمشاركة رسمية وشعبية، نحو منزل الشهيد في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة بنابلس، حيث ألقت عائلته ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، لتتم مواراته الثرى في المقبرة الغربية في المدينة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد الشاب حمزة محمد سعيد خماش (33 عاما) عقب إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة من نابلس فجرا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة، وداهمت منزل الشهيد الخماش في حارة الياسمينة، وأطلقت الرصاص باتجاهه من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الفخذ، قبل أن يعلن عن استشهاده في وقت لاحق، كما اعتقلت 3 مواطنين بينهم شقيق الشهيد.