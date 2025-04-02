الاحتلال يواصل مجازره في غزة.. 16 شهيدا بينهم أطفال في قصف الاحتلال عيادة "للأونروا" في جباليا

وطن: استشهد صباح اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 16 مواطنا (حصيلة أولية) بينهم نساء وأطفال، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عيادة تتابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على عيادة للأونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 16 مواطنا، بينهم اطفال ونساء، وجرح العشرات، واندلاع حريق في المبنى.

وأشارت مصادر طبية، إلى أنّ 16 مواطنًا استشهدوا بينهم 9 أطفال، وقد وصلت جثامينهم مستشفى الإندونيسي، بعضهم عبارة عن أشلاء.

كما استشهد مواطنان، وجرح آخرون، بقصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة ضرغام في مخيم البريج وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية أراض زراعية في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوبا.

واستشهد مواطنان، أحدهما إثر إطلاق طائرة مسيّرة إسرائيلية النار عليه في منطقة مصبح، وآخر في خربة العدس شمال رفح جنوب القطاع.

وتمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني في محافظة خان يونس من انتشال جثامين 12 شهيدا، بينهم أطفال ونساء من أسفل ركام منزل عائلة عبد الباري الذي قصفه الاحتلال، كما وطال القصف منازل أخرى لعائلتي القاعود وأبو طالب، في محيط كراج رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 41 إثر غارات الاحتلال على أنحاء متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

يتبع...