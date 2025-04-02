استشهاد الشاب حمزة الخماش برصاص الاحتلال في نابلس

وطن: استشهد صباح اليوم الأربعاء، الشاب حمزة الخماش متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب حمزة محمد سعيد خماش (33 عاما) برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من نابلس، وداهمت منزل الشهيد الخماش، وأطلقت الرصاص باتجاهه من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الفخذ، قبل أن يعلن عن استشهاده في وقت لاحق.