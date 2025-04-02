جيش الاحتلال يعلن توسيع عدوانه البري في رفح

وطن: أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأربعاء، عن توسيع نطاق العدوان البري على رفح جنوب قطاع غزة بشكل كبير بهدف السيطرة على مساحات واسعة من القطاع وتحويلها إلى منطقة عازلة بين غزة و"الغلاف".

وقال كاتس في بيان إنه سيكون هناك إجلاء واسع النطاق لسكان القطاع من "مناطق القتال".

وأضاف كاتس أن، "توسيع العملية اليوم سيزيد الضغط على حماس وعلى سكان غزة لتحقيق هدفنا"

بدورها قال هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش بدأ صباح اليوم بتوسيع "العمليات" البرية في رفح والمنطقة، فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن فرقة المدرعات 36 تقود العملية البرية الجديدة في غزة.

و تعقيبا على اعلان الاحتلال توسيع العدوان البري في رفح.. قالت هيئة عائلات الأسرى الاسرائيليين في غزة: "أصبنا بالذعر عندما استيقظنا على إعلان وزير الجيش توسيع العملية العسكرية في غزة"

وأضافت هيئة عائلات الاسرى الاسرائيليين أن الحكومة تدخل مزيدا من الجنود بدلا من إخراج الأسرى ضمن صفقة وإنهاء الحرب، وأن الإفراج عن الأسرى مسؤولية الحكومة ونشعر أن هذه المهمة أصبحت هامشية

وجاء هذا الإعلان، في وقت شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سلسة غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة وخاصة في مناطق الجنوب ورفح، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

وفي السياق، قالت مصادر طبية، إن 21 مواطنا استشهدوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الساعات الأولى منذ فجر اليوم.