القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، أنها استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان".

وأوضحت في بيان لها أن هذا الاشتباك هو الثالث خلال الـ24 ساعة الماضية، واستمر حتى لحظة إعلان البيان.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية ستستمر بوتيرة متصاعدة ضد القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها ستواصل استهداف القطع الحربية في منطقة العمليات المعلنة مسبقًا.

وأضاف البيان أن الهجمات ضد العدو الإسرائيلي تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددة على أن العمليات لن تتوقف إلا في حال وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.