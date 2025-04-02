عدوان أميركي على اليمن.. استهداف مؤسسات ومناطق سكنية في الحديدة وصعدة وحَجَّة

وطن: شنّت الطائرات الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على عدة مواقع في اليمن، واستهدفت مبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية، جنوب شرقي محافظة الحديدة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد إثنين من الموظفين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن العدوان الأميركي استهدف أيضاً منطقة وَشْحة في محافظة حَجَّة، شمال غربي اليمن، بثلاث غارات.

ونفذ الطيران الأميركي غارتين متتاليتين على محافظة صعدة، شمالي اليمن، أسفرتا عن أضرار مادية، من دون تسجيل إصابات بشرية، حتى اللحظة.

وفجر الثلاثاء، استهدف العدوان الأميركي منطقة جربان في مديرية سَنْحان، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، بخمس غارات.