إيران تدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان وتحمل المجتمع الدولي المسؤولية

وطن: أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وخاصة الجريمة الإرهابية التي وقعت اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين اللبنانيين، من بينهم أحد مسؤولي حزب الله ونجله".

وأشار بقائي إلى أن "الكيان الصهيوني ارتكب أكثر من 2000 خرق للهدنة"، إضافة إلى "الاعتداءات المستمرة على السيادة اللبنانية وعمليات الاغتيال"، معتبراً أن هذه "الهجمات الوحشية تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

وانتقد صمت الجهات الضامنة للهدنة تجاه سلوك الاحتلال، مؤكداً أن "هذا الصمت أمر مخزي ويفقد تعهدات هذه الجهات أي مصداقية".

وأضاف أن "إيران تشعر بأسف عميق إزاء تقاعس المنظمات الدولية، وخاصةً مجلس الأمن، عن التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وفلسطين المحتلة".

واتهم المتحدث الإيراني الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين بأنهم "شركاء في هذه الجرائم والانتهاكات".

ودعا دول المنطقة إلى "اتخاذ موقف أكثر حزماً لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني"، محذراً من أن "استمرار التصعيد الصهيوني يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة بأسرها".

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدواناً على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، واستهدف الطبقات العلوية من مبنى سكني. وأسفر العدوان عن ارتقاء عددٍ من الشهداء من بينهم امرأة، وإصابة آخرين. وإثر الغارة زفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، القائد حسن علي بدير، "الحاج ربيع"، شهيداً على طريق القدس.

المصدر: "الميادين"