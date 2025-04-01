اليمن: الإعلام الحربي ينشر مشاهد لإسقاط وحُطام طائرة "MQ9"الأميركية

وطن: نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد توثّق لحظة إسقاط الطائرة الأميركية "MQ-9"، بالإضافة إلى مشاهد حطامها، وذلك بعد أن أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، أثناء تنفيذها أعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب شمال شرق اليمن، في 31 آذار/مارس.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، عن إسقاط الطائرة الأميركية بواسطة صاروخ محلي في أجواء مأرب، مؤكدة أن اليمن مستمر في دعم غزة ومواصلة منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي مهما كانت التضحيات. كما أضاف المتحدث العسكري، يحيى سريع، أن العمليات الدفاعية ستستمر ضد كافة القطع الحربية المعادية.

وفي وقت لاحق، فجر الثلاثاء، شنّ العدوان الأميركي خمس غارات على منطقة جربان في مديرية سَنْحان جنوبي العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى استهداف مناطق في محافظة صعدة، وكذلك غارتين على جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر غرب صنعاء.

وكانت صنعاء قد استهدفت، قبل يومين، حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" وعدداً من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، ثلاث مرات خلال 24 ساعة. ونُفّذت عملية المواجهة والاشتباك، من خلال القوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسيّر والقوات البحرية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة.