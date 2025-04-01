مخابز غزة تتوقف عن العمل بسبب نفاد الطحين والوقود

وطن: توقفت جميع المخابز في قطاع غزة عن العمل، اليوم الثلاثاء، بسبب نفاد الطحين والوقود، إثر منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالهما للقطاع على مدار شهر كامل.

وكان رئيس جمعية المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي قد صرح أمس، إن اليوم سيشهد إغلاق جميع مخابز غزة العاملة مع برنامج الأغذية العالمي بسبب نفاد الدقيق، مضيفا أن حرب التجويع تدق طبولها مجددا، إذ أغلقت المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي جنوب القطاع أبوابها أمس، بينما ستتوقف مخابز غزة وشمال القطاع عن العمل اعتبارا من اليوم.

وقال العجرمي إن "السبب هو الإغلاق والحصار المفروض على البضائع، ما أدى إلى نفاد الطحين والوقود والخميرة أيضا"، مشيرا إلى أن "هذا الإغلاق يلقي بظلاله الوخيمة على الوضع المعيشي للغزيين الذين يعانون ويلات هذه الحرب الضروس، ناهيك عن عدم وجود غاز الطهي".

ويستهلك قطاع غزة 450 طنا من الدقيق يوميا، وفق جمعية المخابز في غزة، وكانت المخابز تغطي 50% من احتياجات المواطنين.

ويبلغ عدد المخابز العاملة في قطاع غزة 140 مخبزا، منها 70 مخبزا آليا، نسبة كبيرة منها دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مخابز شمال القطاع، بينما تقدر الخسائر بملايين الدولارات.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,399 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 114,583 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

المصدر: (وفا)