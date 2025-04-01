تصعيد استيطاني غير مسبوق.. حكومة الاحتلال تعترف بـ28 مستوطنة جديدة في الضفة

وطن: أقر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بأن حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت رسميًا بـ28 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تسارعًا غير مسبوق في مشروع الاستيطان.

وفي منشور على منصة "إكس"، كشف سموتريتش عن جولته في مستوطنات الضفة إلى جانب وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بمرافقة عدد من كبار ضباط جيش الاحتلال، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توسيع المستوطنات و"التصدي للبناء العربي غير القانوني"، وفق زعمه.

وأضاف أن عام 2024 شهد "رقمًا قياسيًا" في عمليات هدم المباني الفلسطينية، مشددًا على ضرورة استخدام أدوات استراتيجية إضافية لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وتزعم حكومة الاحتلال أن المباني الفلسطينية تُقام دون تراخيص، في حين أنها تفرض قيودًا مشددة تمنع الفلسطينيين من البناء والتوسع العمراني في أراضيهم.

وأشار سموتريتش إلى أن المستوطنين ليسوا "مواطنين من الدرجة الثانية"، مؤكدًا أن الحكومة ستضمن لهم "حقوقهم الأمنية"، فيما وصف الضفة الغربية بأنها "مهد الوطن وأرض الكتاب المقدس"، في تأكيد على نية الاحتلال تكريس السيطرة عليها.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي والمستوطنون هجمات مكثفة منذ بدء الحرب على غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 940 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، في ظل حملات اعتقال واسعة النطاق شملت أكثر من 15,700 فلسطيني.