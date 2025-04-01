"حماس": الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح إبادة ضد غزة والمجتمع الدولي متواطئ بالصمت

وطن: أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، من خلال فرض سياسة تجويع ممنهجة تهدف إلى قتل السكان ببطء تحت الحصار.

فمنذ الثاني من مارس، صعّد الاحتلال من جرائمه عبر إغلاق المعابر ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والإمدادات الطبية، في خطوة تمثل جريمة حرب موصوفة ترتكب بدم بارد أمام أنظار العالم وصمته المريب.

وقال "حماس" في بيان صدر عنها مساء اليوم الثلاثاء، إن تجويع شعبنا بات سلاحًا مباشراً في الحرب الوحشية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في حياته وكرامته وصموده، واليوم توقفت آخر المخابز عن العمل نهائياً بعد نفاد الدقيق بالكامل، ما يُدخل القطاع في مرحلة المجاعة الفعلية، وسط واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.

إن هذه الجريمة المتصاعدة هي جزء من مخطط الاحتلال لمواصلة الإبادة الجماعية دون أي رادع أو محاسبة، وإننا في حركة حماس نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، كما نحمل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية تقاعسه عن أداء واجباته القانونية والإنسانية.

ندعو أمتنا العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لإنقاذ غزة وكسر الحصار، كما نطالب الشعوب الحرة وأحرار العالم بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

التصدي لهذا العدوان الوحشي واجب إنساني وأخلاقي لا يقبل التأجيل أو التخاذل، وإننا نؤكد أن هذه السياسات الإجرامية لن تكسر إرادة شعبنا ولن تدفعه للتخلي عن حقوقه المشروعة.