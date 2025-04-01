مستوطنون يغلقون نبع العوجا والاحتلال يعتقل 3 مواطنين كانوا يتنزهون في المنطقة

وطن: أغلق مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، منطقة نبع العوجا شمال أريحا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين كانوا يتنزهون في المنطقة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، حسن مليحات، إن مستوطنين استولوا مساء اليوم على منطقة النبع وأعلنوها منطقة عسكرية مغلقة، ومنعوا المواطنين البدو من التزود بمياه الشرب وسقاية مواشيهم.

من جانبه، قال مدير نادي الأسير في محافظة أريحا والأغوار، عيد براهمة، إن قوات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين، اعتقلت ثلاثة مواطنين كانوا يتنزهون في المنطقة، هم: طلال منير البرادعي، ومنير عباس برادعي، ونضال منير برادعي، وجميعهم من محافظة الخليل.

يذكر أن المستوطنين هاجموا في وقت سابق اليوم مواطنين كانوا يتنزهون منطقة نبع العوجا، واعتدوا عليهم ورشوهم برذاذ الفلفل الحارق، ما أدى لإصابة 5 منهم بجروح وحروق متفاوتة.

ويشهد نبع العوجا اعتداءات متكررة من المستوطنين الذي أقاموا عددا من البؤر الاستيطانية في محيط النبع منذ عدة سنوات، في محاولة للاستيلاء على المنطقة.