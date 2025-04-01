محدث| إصابات بالرصاص وإحراق مزرعتين و3 مركبات في هجوم للمستعمرين على قرية دوما

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص، وأحرقت مزرعتان للماشية وثلاث مركبات، مساء اليوم الثلاثاء، في هجوم شنه مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية دوما، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي في دوما، سليمان دوابشة، بأن نحو 300 مستوطن هاجموا منازل المواطنين في الجهة الغربية من القرية، وأحرقوا ثلاثة مركبات، ومزرعتين للماشية بشكل جزئي، قبل أن يتمكن الأهالي من صدهم، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه المستوطنون تجاه أهالي القرية.

وأشار دوابشة إلى أن فرق متطوعين من الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحرائق، مشيرا إلى أن الهجوم تم بالتزامن مع نصب جيش وشرطة الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل القرية.

بدوره، أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن هجوم المستوطنين على دوما أسفر عن إصابة شاب (35 عاما) بالرصاص الحي في قدمه، وآخر (45 عاما) بشظايا رصاص حي في عينه ويده، وطفل (17 عاما) بالرصاص "المطاطي" في عينه، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.