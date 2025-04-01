وزير جيش الاحتلال: لن نسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية

وطن: أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال جولة له برفقة وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش.

وفي بيان مصور، ظهر كاتس إلى جانب سموتريتش قائلاً: "سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والإضرار بالمستوطنات اليهودية"، مضيفًا أن إسرائيل لن تتهاون في حماية المستوطنين ولن تسمح باستخدام البناء غير القانوني لخلق تهديد ضد الاستيطان.

من جهته، أشار سموتريتش إلى أن العام الماضي شهد رقمًا قياسيًا في عمليات الهدم بالضفة الغربية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستيطان، حيث اعترفت بشرعية 28 مستوطنة جديدة. وأضاف: "سياستنا واضحة بهدم أي مبنى غير قانوني ومواجهة الإرهاب"، على حد تعبيره.

يأتي هذا التصعيد في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي ترافقت مع تصاعد الاعتداءات من قبل الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية.