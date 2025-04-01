بعد الشمال.. الاحتلال يصدر "أوامر إخلاء" في مناطق جديدة من رفح

وطن: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "أوامر إخلاء" للمواطنين في مناطق جديدة من محافظة رفح جنوب غزة، بعد وقت قصير من إنذار مشابه شمال القطاع.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، بيانا عسكريا أنذر من خلاله المواطنين في مدينة رفح بضرورة إخلاء أماكنهم، تحديدا (بلديات النصر، والشوكة، والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية، وأحياء السلام، المنارة، وقيزان النجار).

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، نشر بيانا، أنذر من خلاله المواطنين بمناطق شمال قطاع غزة بضرورة إخلاء أماكنهم و"الانتقال لمراكز الإيواء".