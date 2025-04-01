إصابة 4 مواطنين إثر هجوم للمستوطنين على متنزهين في العوجا شمال أريحا

وطن: أصيب 4 مواطنين، اليوم الثلاثاء، باعتداء للمستوطنين على متنزهين في نبع العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال، هاجموا المواطنين المتواجدين في نبع العوجا للتنزه في ثالث أيام عيد الفطر، ورشوهم برذاذ الفلفل الحارق، واعتدوا على آخرين بالضرب، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بجروح وحروق متفاوتة.

وأضاف أن المستوطنين اصطبحوا معهم قطيعا من الأغنام، وأطلقوهم للرعي في المكان لإجبار المواطنين الذين قدموا للتنزه على المغادرة.

ويشهد نبع العوجا اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الذي أقاموا عدد من البؤر الاستيطانية في محيطها منذ عدة سنوات، في محاولة لفرض السيطرة على أرض العوجا ومياهها ومنع المواطنين من الوصول إليها.