برنامج الأغذية العالمي: إغلاق المخابز بغزة بسبب نفاد الدقيق

وطن: أكد برنامج الأغذية العالمي، أن جميع المخابز المدعومة من قبله في جنوب قطاع غزة ستغلق أبوابها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب نفاد الدقيق المتوفر لديه.

وقال برنامج الأغذية العالمي"إنه بسبب نقص المساعدات الإنسانية التي لم تدخل غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، فإن إمدادات الدقيق والمواد الأساسية الأخرى على وشك النفاد.

وأوضح أن البرنامج كان يوزع يوميًا أكثر من 306,000 كيلوغرام من دقيق القمح لتشغيل المخابز في جميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى الخميرة والسكر والملح.

وأشار إلى أنه مع استمرار إغلاق الحدود ومنع دخول المساعدات، نفدت الإمدادات اللازمة، مما أدى إلى وقف دعم إنتاج الخبز في جميع المخابز المدعومة من البرنامج.

ولفت البرنامج إلى أن جميع المخزون المتاح من الوجبات الجاهزة تم توزيعه على الأسر في القطاع، مما يعني أنه لا توجد إمدادات أخرى لتوزيعها على العائلات.

وتلوح بوادر مجاعة حقيقية في قطاع غزة جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعها إدخال المواد الغذائية والوقود للقطاع.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة، وأهمها معبر كرم أبو سالم التجاري، وأوقفت إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، صباح الثاني من مارس/آذار الجاري، حيث انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي استمرت 42 يومًا.