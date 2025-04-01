ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 50,399 شهيدًا و114,583 مصابًا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن وصول 42 شهيدًا، بينهم شهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 183 إصابة، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,042 شهيدًا و2,542 مصابًا.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50,399 شهيدًا و114,583 إصابة، في ظل استمرار القصف والتصعيد العسكري من قبل الاحتلال.