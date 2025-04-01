المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يدمر المنظومة الصحية في غزة ويواصل سياسة التجويع الجماعي

وطن: رصد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المنظومة الصحية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال دمر 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة، بالإضافة إلى استهداف 240 مركزًا طبيًا، مما أدى إلى انهيار شبه كامل في القطاع الصحي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إنه تم توثيق ارتقاء 1,402 من الكوادر الطبية أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني، فضلًا عن استشهاد 111 من عناصر الدفاع المدني أثناء محاولاتهم إنقاذ ضحايا الاستهدافات.

وأكد "الإعلامي الحكومي" أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة التجويع الجماعي من خلال إغلاق المعابر منذ أكثر من شهر كامل، ما أدى إلى منع دخول 18,600 شاحنة مساعدات، بما في ذلك 1,550 شاحنة وقود.

ووفق البيان، فإن الاحتلال استهدف أكثر من 60 تكية طعام ومراكز توزيع مساعدات، بالإضافة إلى قصف المخابز وإغلاق العشرات منها، مما أسفر عن تفاقم أزمة الجوع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة.

ووثق "الإعلامي الحكومي" تدمير 1,000 مسجد و3 كنائس من الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب استهداف 500 مؤسسة تعليمية بين مدارس وجامعات.

وعلى إثر ذلك، طالب الإعلامي الحكومي بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية، محملًا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية.

ودعا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية.

وأكد "الإعلامي الحكومي" أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يعد تواطؤًا غير مقبول، وأن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن حقوقه المشروعة في الاستقلال والتحرر من الاحتلال، مشددًا على استمرار فضح هذه الجرائم أمام العالم وملاحقة الاحتلال في جميع المحافل القانونية والدولية.