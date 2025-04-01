الاحتلال يصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين في مناطق جديدة شمال غزة

وطن: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في مناطق واسعة من محافظة شمال قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال بيانا، أنذر من خلاله المواطنين بمناطق شمال قطاع غزة بضرورة إخلاء أماكنهم و"الانتقال لمراكز الإيواء"، علما بأن قطاع غزة لا يوجد به أماكن للإيواء.

وقال "تحذير جديد إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق بيت حانون، مشروع بيت لاهيا، الشيخ زايد، وأحياء المنشية، وتل الزعتر، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة!".