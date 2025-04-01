جيش الاحتلال يزعم اغتيال القيادي في حزب الله حسن بدير في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وطن: زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال القيادي في حزب الله، حسن علي محمود بدير، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم.

واستشهد 4 لبناننين جراء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدفت مبنى بمنطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ان الغارة الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت عنصرا في حزب الله، في ثاني ضربة من نوعها تستهدف المنطقة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.