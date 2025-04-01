الاعلام العبري: سموتريتش يستقيل من منصبه ويضغط على نتنياهو لحل الخلاف مع بن غفير

وطن: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، بأنّ وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، قدّم استقالته من منصبه، احتجاجاً على مطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالحصول على منصب وزاري إضافي.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أنّ سموتريتش ضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لحلّ الخلاف بينهما قبل أن يدخل قرار الاستقالة حيّز التنفيذ بعد 48 ساعة من تقديمها.

ويأتي هذا الخلاف في وقتٍ حسّاس بالنسبة لحكومة الاحتلال، التي تُواجه تحدّياتٍ داخلية، بشأن توزيع المناصب الوزارية، حيث يؤثّر هذا النزاع في استقرار الائتلاف برئاسة نتنياهو.

وأعلنت "الصهيونية الدينية"، أن رئيس الحزب، بتسلئيل سموتريتش، استقال من منصبيه كوزير للمالية ووزير في وزارة الأمن، وسيعود إلى عضوية الكنيست، وذلك في ظل "خرق تفاهمات" بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير.

وقالت "الصهيونية الدينية" إن قرار الاستقالة جاء "نتيجة إخلال بالاتفاقات بين سموتريتش وبن غفير ونتنياهو"، دون أن توضح طبيعة هذه الاتفاقات بشكل مفصل، في حين أفادت مصادر مطلعة بأن استقالة سموتريتش تأتي في محاولة للضغط على نتنياهو ودفعه إلى حسم الخلاف مع بن غفير.

ومن المتوقع أن تدخل استقالة سموتريتش حيّز التنفيذ خلال 48 ساعة، ليعود بعدها إلى الكنيست، ما يمكّنه لاحقًا من العودة إلى الحكومة وتولّي المناصب ذاتها في حكومة نتنياهو؛ ويتمحور الخلاف على إجراءات إعادة الصهيونية الدينية، إلى البرلمان، عقب استقالته احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الائتلاف الحكومي، فإن بن غفير رفض تعيين نائب وزير من حزبه، وطالب بالحصول على حقيبة وزارية بهدف إعادة عضو الكنيست السابق، سوكوت، إلى الكنيست عبر "القانون النرويجي"، الذي يتيح استقالة وزراء لصالح دخول أعضاء جدد من قوائم الأحزاب.

المصدر:"عرب48"