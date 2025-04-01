"اليونيسيف": "إسرائيل" قتلت ما لا يقل عن 322 طفلاً في غزة خلال 10 أيام

وطن: أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسيف"، استشهاد ما لا يقل عن 322 طفلاً وإصابة 609 آخرين بجروح خلال 10 أيام في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه منذ 18 آذار/مارس 2025.

وأوضحت "اليونيسف" أنّ هذه الحصيلة، من جرّاء انهيار وقف إطلاق النار واستئناف القصف العنيف والعمليات البرية في قطاع غزة، وهي تشكّل معدل أكثر من 100 طفل يقتلون أو يشوّهون يومياً خلال الأيام الـ10 الأخيرة.

وأكدت "اليونيسف"، في بيانٍ، أنّ معظم هؤلاء الأطفال كانوا نازحين لجأوا إلى خيام موقتة أو مساكن متضررة، مشيرةً إلى أنّ هذا العدد يشمل الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا في الغارة على قسم الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس في جنوبي القطاع.

وقالت رئيسة "اليونيسف"، كاثرين راسل، إنّ "وقف إطلاق النار كان يوفّر شبكة أمان لأطفال غزة"، مضيفةً أنّهم "غرقوا من جديد الآن في دوامة من أعمال العنف القاتلة والحرمان".

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جديداً على قطاع غزة منذ 18 آذار/مارس 2025، في إطار استمرار حرب الإبادة الجماعية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووصلت حصيلة هذه الحرب إلى 50357 شهيداً، وفقاً لآخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة في غزة، وأحصت "اليونيسف" بأنّ 15 ألفاً منهم أطفال.

المصدر"الميادين"