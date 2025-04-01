الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من دير الحطب ويتما في محافظة نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين بينهم طفلين من قريتي دير الحطب شرق نابلس، ويتما جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من القريتين وداهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت من دير الحطب عمار رفيق حسين، ونجله يحيى، ورياض فائق حسين ونجله آدم، وعبد الله عبد الحفيظ عودة، كما اعتقلت من يتما الطفلين زين عبد الله صنوبر (15 عاما)، وعمر عبد الوهاب صنوبر (16 عاما).