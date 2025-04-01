اليمن: عدوان أميركي جديد على عدة مناطق في صنعاء وصعدة

وطن: استهدف عدوان أميركي جديد، فجر الثلاثاء، بخمس غارات منطقة جربان في مديرية سَنْحان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية في صنعاء، أنّ العدوان الأميركي استهدف بـ15 غارة عدة مناطق في محافظة صعدة شمالي اليمن خلال الليلة الماضية.

وجدّد العدوان الأميركي استهدافه للناحية الشرقية لمدينة صعدة شمالي اليمن بـ3 غارات، إضافةً إلى عدة غارات عنيفة على مناطق أخرى جنوب شرق صعدة.

واستهدف العدوان الأميركي منطقة طخية بمديرية مَجْز شمالي غرب مدينة صعدة، ومديرية سحار غربي المدينة ذاتها شمالي اليمن.

كذلك استهدف العدوان الأميركي بغارتين جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر غربي العاصمة صنعاء.

وتعرضت العاصمة صنعاء لاعتداء جوي أميركي متكرّر، استهدف منطقة صرف في مديرية بني حُشيش، شمالي شرق صنعاء.

وأفاد المتحدّث باسم وزارة الصحة في اليمن، أنيس الأصبحي، ليل أمس الاثنين للميادين، بارتقاء شهيد و5 جرحى من المدنيين في حصيلة نهائية للعدوان الأميركي على قرية القابل في منطقة جَدِر بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء.

وكانت طائرات أميركية قصفت، الاثنين، أيضاً جزيرة كمران في البحر الأحمر في محافظة الحديدة، غربي البلاد، وفق مراسل الميادين.